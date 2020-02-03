Юная, но уже известная экоактивистка Грета Тунберг номинирована на Нобелевскую премию мира. По мнению шведских политиков, которые ее выдвинули, Тунберг приложила много усилий, чтобы "открыть глаза" политикам на климатический кризис.

Об этом передает Associated Press.

Отмечается, что двое политиков из Швеции, по имени Йенс Холм и Хакан Свеннелинг (Левая партия), предложили имя 17-летней Тунберг на Нобелевскую премию. Свой выбор они аргументировали тем, что "экоактивистка приложила много усилий, чтобы открыть глаза политикам и государственным деятелям на климатический кризис".

Также они заявили, что поэтому "мероприятия по уменьшению выбросов и соблюдения Парижского соглашения также является актом мира".

Напомним, что Грета Тунберг станет товарным знаком и зарегистрирует свое имя в качестве бренда.

Также мы писали о том, что Тунберг уже является лауреатом альтернативной Нобелевской премии.