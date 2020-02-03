В понедельник, 3 февраля, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 24,9975 грн/$1 с 25,0375 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,980-25,015 грн/$1, тогда как Нацбанк на 4 февраля установил официальный курс национальной валюты 25,0836 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 3 февраля снизился до 25,1097 грн/$1 с 25,0180 грн/$1.

Кроме того Нацбанк установил курс основных валют на четверг, 4 февраля: USD 1 доллар США 25,0836.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе доллар преодолел психологический барьер и идет на 25,50 грн/$. "Страна" рассказла, что будет с курсом на следующей неделе.

Также мы писали, что после снижения учетной ставки курс доллара в Украине взлетел за 25 гривен.