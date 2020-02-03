Эвакуацию граждан Украины из Китая планируется провести до конца текущей недели, но точной даты пока нет. Об этом сообщил глава директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский на пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Четкая дата пока не установлена, об этом сегодня говорилось на совещании Мининфраструктуры. (...) На совещании правительства речь шла, что на протяжении недели, совещание было в пятницу ",- сказал он.

По его словам Минздрав официально назовет дату, когда будут готовы все мероприятия для карантинизации.

"В настоящее время неизвестно, какой из перевозчиков будет эвакуировать украинцев, это второстепенный вопрос", - добавил Скипальский.

Также он отметил, что на следующей неделе планируется поставка тест-систем для диагностики нового коронавируса.

"Собрана потребность в тест-системах в целом относительно вирусов, которые циркулируют, в частности, гриппа и ОРВИ. Относительно тест-систем на новый коронавирус, мы заявляли, что на протяжении 10 дней они появятся в Украине. Они действительно появятся на следующей неделе",- сказал он.

По словам Скипальского, в настоящее время также нет информации о подтверждении коронавируса у двух пассажиров, госпитализированных в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за вспышки коронавируса Укрпочта меняет сроки доставки посылок из Китая в Украину.