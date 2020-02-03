Минздрав все еще не может назвать точную дату эвакуации граждан Украины из Китая
Эвакуацию граждан Украины из Китая планируется провести до конца текущей недели, но точной даты пока нет. Об этом сообщил глава директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский на пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
"Четкая дата пока не установлена, об этом сегодня говорилось на совещании Мининфраструктуры. (...) На совещании правительства речь шла, что на протяжении недели, совещание было в пятницу ",- сказал он.
По его словам Минздрав официально назовет дату, когда будут готовы все мероприятия для карантинизации.
"В настоящее время неизвестно, какой из перевозчиков будет эвакуировать украинцев, это второстепенный вопрос", - добавил Скипальский.
Также он отметил, что на следующей неделе планируется поставка тест-систем для диагностики нового коронавируса.
"Собрана потребность в тест-системах в целом относительно вирусов, которые циркулируют, в частности, гриппа и ОРВИ. Относительно тест-систем на новый коронавирус, мы заявляли, что на протяжении 10 дней они появятся в Украине. Они действительно появятся на следующей неделе",- сказал он.
По словам Скипальского, в настоящее время также нет информации о подтверждении коронавируса у двух пассажиров, госпитализированных в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве.
Ранее "Страна" писала о том, что из-за вспышки коронавируса Укрпочта меняет сроки доставки посылок из Китая в Украину.