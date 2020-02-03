Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о новом порядке охраны административных зданий высшего законодательного органа.

Документ, подписанный спикером 31 января, опубликован на сайте Рады пресс-службой ее аппарата.

В общих положениях порядка, в пункте 7 говорится, что военнослужащим Управления госохраны запрещено пропускать на охраняемые объекты территории парламента народных депутатов с "плакатами, лозунгами, громкоговорителями и прочими предметами, которые могут быть использованы для препятствования деятельности" Рады. Также запрещается проходить в балаклавах, грязной одежде, нарядах с оскорбительными надписями, разрисованными лицами, театральных, маскарадных или цирковых костюмах (пункт 8).

Кроме того, теперь в парламент не пустят со звукоусиливающей и звукозаписывающей техникой (кроме личных мобильников) и большими сумками либо пакетами, чьи габариты превышают 60х40х20 см (пункты 5 и 6).

По представлению начальника подразделения охраны Рады или его заместителя руководитель аппарата парламента имеет право принять решение о недопуске нарушителя правил в здание по улице Грушевского, 5.

Как писала "Страна", на этой неделе Верховная Рада может одобрить внесение изменений в статьи Конституции, касающиеся конституционного состава парламента. Кроме того, рассматривается вариант отмены мажоритарки.

Также мы писали о законопроекте о регламенте работы Рады, который поможет "Слуге народе" укротить нардепов и быстро принимать нужные партии решения.