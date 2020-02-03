Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства пока не будут разделять на отдельные ведомства, по этому вопросу продолжаются консультации.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Минэкономразвития разделять пока не планируем, но сейчас продолжаются консультации. Есть определенные идеи по реорганизации", - сказал Гончарук.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в день, когда принял решение не увольнять Гончарука, предложил разделить некоторые министерства. Он заявил, что ждет от премьер-министра Гончарука предложений по ряду министерств, в частности, по Минэкономики, Министерству культуры, молодежи и спорта, Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Также реорганизация Минэкономики влекла бы за собой автоматическое увольнение министра Милованова, пишет Telegram-канал Политика Страны.

"Его нужно было бы потом заново назначать на должность главы ведомства, которое бы получилось после реорганизации. И не факт, что голосов бы в Раде на это хватило. Вероятно, чтоб сохранить Милованова на своём месте Гончарук и противится расформированию Минэкономики. Хотя со стороны это выглядит как то, что премьер пытается забить на прямое поручение президента", - говорится в сообщении канала.

При этом, добавляет канал, "забивает не только он". "Силовики, например, так и не отчитались кто ж все-таки прослушивал Гончарука. Хотя срок, отведённый им на расследование президентом, истек еще в прошлую пятницу", - пишет Политика Страны.

Также мы писали о том, что Министерство по делам ветеранов, переселенцев и ВОТ снова разделят на два.