Власти Турции решили обеспечить жильем около пятисот семей крымских татар, покинувших Крым после аннексии.

Такое заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с Владимиром Зеленским брифинга в Киеве. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Хочу сказать, что порядка пятисот семей решили обеспечить жильем. И я сказал об этом министру финансов, и он проведет соответствующие переговоры со своим украинским визави. Будет установлена смета, и полностью построено жилье для этих семей, я в этом уверен", - сказал президент Турции, отвечая на вопрос журналиста о турецкой помощи в связи с аннексией Россией Крымского полуострова.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как Эрдоган во время визита в Киев сказал "Слава Украине".

Также мы сообщали, как Зеленский встретил Эрдогана в Мариинском дворце Киева.