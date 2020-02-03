Украина и Турция подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве между странами и ряд других двусторонних документов.

Это приозошло сегодня, 3 февраля, в Киеве, во время визита президента Турции в Украину.

По результатам заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, стороны подписали:

соглашение о военно-финансовом сотрудничестве;

протокол о воплощении финансовой помощи и соглашение о взаимном признании водительских прав;

меморандум о взаимопонимании между Госслужбой Украины по ЧС и Управлением на случай катастроф и чрезвычайных ситуаций МВД Турции о сотрудничестве в сфере предотвращения катастроф и ЧС и ликвидации их последствий;

меморандум о взаимопонимании касательно переговоров о соглашении о зоне свободной торговли между Министерством развития экономики и сельского хозяйства Украины и Министерством торговли Турецкой Республики;

соглашение о сотрудничестве архивных служб двух стран.

Напомним, что Эрдоган ездил по Киеву в кортеже из 19 авто.

Также мы писали о том, что Эрдоган во время визита в Киев сказал "Слава Украине".