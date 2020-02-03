Эрдоган встретился с Зеленским. Фото: president.gov.ua

Украина и Турция подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве между странами и ряд других двусторонних документов. 

Это приозошло сегодня, 3 февраля, в Киеве, во время визита президента Турции в Украину.

По результатам заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, стороны подписали:

  • соглашение о военно-финансовом сотрудничестве;
  • протокол о воплощении финансовой помощи и соглашение о взаимном признании водительских прав;
  • меморандум о взаимопонимании между Госслужбой Украины по ЧС и Управлением на случай катастроф и чрезвычайных ситуаций МВД Турции о сотрудничестве в сфере предотвращения катастроф и ЧС и ликвидации их последствий;
  • меморандум о взаимопонимании касательно переговоров о соглашении о зоне свободной торговли между Министерством развития экономики и сельского хозяйства Украины и Министерством торговли Турецкой Республики;
  • соглашение о сотрудничестве архивных служб двух стран.

Напомним, что Эрдоган ездил по Киеву в кортеже из 19 авто.

Также мы писали о том, что Эрдоган во время визита в Киев сказал "Слава Украине".

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