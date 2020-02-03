От военно-финансового сотрудничества до совместных архивов. Какие документы подписали Украина и Турция
Украина и Турция подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве между странами и ряд других двусторонних документов.
Это приозошло сегодня, 3 февраля, в Киеве, во время визита президента Турции в Украину.
По результатам заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, стороны подписали:
- соглашение о военно-финансовом сотрудничестве;
- протокол о воплощении финансовой помощи и соглашение о взаимном признании водительских прав;
- меморандум о взаимопонимании между Госслужбой Украины по ЧС и Управлением на случай катастроф и чрезвычайных ситуаций МВД Турции о сотрудничестве в сфере предотвращения катастроф и ЧС и ликвидации их последствий;
- меморандум о взаимопонимании касательно переговоров о соглашении о зоне свободной торговли между Министерством развития экономики и сельского хозяйства Украины и Министерством торговли Турецкой Республики;
- соглашение о сотрудничестве архивных служб двух стран.
Напомним, что Эрдоган ездил по Киеву в кортеже из 19 авто.
Также мы писали о том, что Эрдоган во время визита в Киев сказал "Слава Украине".
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