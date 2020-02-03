Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар, который недавно попал в скандал, предложив пенсионерке продать свою собаку, чтобы оплатить коммунальные счета, признался, что у него самого есть кошка.

Об этом он рассказал в интервью "Стране".

Во время беседы Брагар заявил, что у него нет и никогда не было собак, зато признался, что у него есть кошка по имени Марта. На вопрос нашего журналиста, готов ли он сам продать своего питомца, чтобы оплатить коммуналку, депутат ответил: "Нет, конечно!"

Напомним, Евгений Брагар в эфире телеканала "112" предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку. Так депутат ответил на вопрос Любови Павловны из Кировоградской области, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату услуг ЖКХ.

Вчера "Страна" съездила в гости к Любови Павловне Колючей в Кировоградскую область и нашла ту самую собаку "элитной породы" по кличке Шарик. Пенсионерка рассказала, что живет очень бедно, имеет проблемы со здоровьем. Пенсия у женщины - 2000 грн, а за коммунальные услуги в этом месяце ей нужно заплатить 3000 грн.