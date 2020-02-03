Украина заинтересована в импорте азербайджанского газа, который по газопроводу TANAP проходит через территорию Турции. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Турции Реджет Тайип Эрдоган сегодня обсудили возможность поставок через Турцию каспийского природного газа по газопроводу, а также сжиженного газа. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время совместного заявления с президентом Турции, который с визитом приехал в Киев.

"Важными для нас являются вопросы диверсификации источников энергоснабжения. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу через соответствующие коннекторы в Украину", - сказал президент Зеленский.

Ранее "Страна" писала о том, что в ОП запутались, как на украинском писать второе имя Эрдогана.

Также мы сообщали, что Эрдоган во время визита в Киев сказал "Слава Украине".