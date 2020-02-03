Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 на востоке Украины. Их всех вызвали для следственных действий.

Об этом агентству ТАСС 3 февраля заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

"Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых - Пулатова Олега Юлдашевича – будет защищать международная группа из двух голландских адвокатов и одного российского", - сказала она.

Кутьина добавила, что работа группы адвокатов будет осуществляться согласно всем нормам международного права. "При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубоким уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного судопроизводства, коим является презумпция невиновности. Мы надеемся, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным", - сказала адвокат.

Суд над подозреваемыми в сбивании самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17 растянется на 25 недель. Дело будут рассматривать трое судей Окружного суда Гааги. Заседание будут транслировать в прямом эфире.

Как известно, объединенная следственная группа (JIT) ранее назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот"). Им предъявлены обвинения в убийстве.

Напомним, что стал известен график судебных заседаний в Гааге по делу о катастрофе рейса МН17.

Также мы писали о том, что ГПУ уволила прокуроров следственной группы по крушению рейса МН17.