В Одессе в минувшие выходные столбик термометра зафиксировал рекордные для зимы +18 градусов в тени. Уточняется, что в теплые февральские дни с удовольствием посещали морское побережье. Несмотря на то, что вода в Черном море была не теплее 8 градусов, желающие окунуться все же нашлись. Также тепло разбудило наснкомых. На зеленых полянах были замечены пчелы. Об этом идет речь в сюжете ТСН

В Николаеве в субботу и воскресенье было не настолько тепло. Но зато там массово зацвели подснежники, а на деревьях проклюнулись зеленые листья.

Напомним, синоптики предупредили, что во вторник по Украине, начиная с западных регионов, начнет продвигаться непогода, несущая дожди и снегопады. Украинцев предупредили о возможном выпадении 25 см снега.

Также мы сообщали, что метеорологи в Киеве все еще не дождались зимы и подняли столице климатическую норму температуры воздуха сразу на 2,4 градуса.