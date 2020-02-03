Прокуратура доказала в суде вину 43-летнего жителя города Буча в Киевской области, который выстрелил в мужчину из-за ревности к своей жене.

Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщила пресс-служба прокуратуры столичного региона.

Как сообщается, мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

Установлено, что в августе 2016 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего проживания, из-за ревности к своей жене, вооружившись ружьем, выстрелил в живот потерпевшему, чем причинил последнему тяжкие телесные повреждения.

"Заслушав все предоставленные прокурором доказательства и обстоятельства события, Ирпенский городской суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и поддержал позицию обвинителя относительно назначения меры наказания в виде 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Прокуратура Київської області

Ранее сообщалось, что в Киеве на Гидропарке мужчине выстрелили в лицо и скрылись.

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