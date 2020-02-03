В украинской столице загорелась пригородная электричка. Фото
В Святошинском районе Киева пожарные ликвидировали возгорание в одном из вагонов пригородной электрички. Пожар возник в туалете поезда.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Киева, в результате инцидента частично пострадал сам вагон.
"3 февраля в 13:24 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в вагоне электрического поезда на территории вагонного депо на ул. Качалова, что в Святошинском районе столицы. На место происшествия немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию пожарных было установлено, что возгорание произошло в туалете промежуточного вагона с распространением огня в тамбур. После обесточивания поезда, спасатели сразу приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.
Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Уточняется, что ликвидировать огонь удалось буквально 5 минут.
"В результате пожара повреждено туалет, закопчены помещения тамбору и частично вагона, сиденья не повреждены. К тушению пожара было привлечено 5 единиц основной и специальной техники, а также 23 человека личного состава Киевского гарнизона", - подчеркивается в сообщении.
Также известно, что погибших или пострадавших в результате инцидента нет. Причина пожара сейчас устанавливается.
Фото: t.me/KyivOperativ
Напомним, в ноябре прошлого года под Харьковом пылала электричка с пассажирами.
Еще один случай произошел в конце июля в Винницкой области, где на ходу вспыхнула электричка.