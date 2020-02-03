Против народного депутата Евгения Брагара нет необходимости применять внутрипартийные санкции из-за его предложения продать собаку пенсионерке, чтобы заплатить за коммунальные услуги.

Об этом заявил глава президентской партии и первый заместитель ее фракции в Верховной Раде Александр Корниенко, передает Укринформ.

"Не вижу необходимости применять против него санкции внутри партии. Я думаю, что-то моральное осуждение, в которое попал Евгений, и тот набор мемов, героем которых он стал, этого более чем достаточно с моральной точки зрения, чтобы человек понял и сделала выводы на будущее", - пояснил свою позицию политик.

Корниенко добавил, что надо исправлять не нардепа, а причину, которая привела к таким высказываниям. По его словам, речь идет о ситуации с тарифами и платежками за коммунальные услуги.

Ранее пенсионерка показала свою "элитную" собаку, которую ей предлагал продать депутат. Собака оказалась старой слепой дворняжкой.

Также мы писали, что в Раде после скандала с собакой и коммуналкой задумались о создании Кодекса поведения нардепа.