В Днепре маршрутка протаранила столб. С места происшествия скорая увезла четверых - все они пассажиры микроавтобуса. ДТП произошло в понедельник, 3 февраля, на Слобожанском проспекте и попало на видео. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительным данным, которыми располагает полиция, вероятный виновник аварии - водитель грузового микроавтобуса Renault, который "подрезал" маршрутку. Водитель пассажирского транспортного средства пытался уйти от столкновения и резко вывернул руль вправо, но потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в столб.

Удар был такой силы, что некоторые пассажирские сидения сложились в гармошку. Четыре человека, которые находись в слоне маршрутки, получили довольно серьезные травмы. У кого-то рассечена бровь, травмированы глаза, некоторые получили травмы ног. Все пострадавшие были в сознании - их с места аварии увезли в 6-ю городскую больницу.

Фото: dp.informator.ua

Ранее "Страна" писала о том, что под Днепром водитель автобуса с детьми умер за рулем, из транспортного средства на ходу выпал ребенок.

Также мы сообщали, что в Киеве 67-летняя женщина напилась, села за руль и протаранила маршрутку, пострадали семь человек.