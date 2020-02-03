Спустя две недели после того, как в Украину привезли тела погибших в авиакатастрофе над Ираном, вдова погибшего командира экипажа МАУ Екатерина Гапоненко назвала "Стране" сумму желаемой компенсации за смерть своего мужа.

Напомним, что Владимир Гапоненко был командиром экипажа "Боинга" МАУ, который был сбит 8 января под Тегераном.

"Я рассчитываю на компенсацию, которая составляет размер заработной платы моего мужа, умноженный на количество лет, которые оставались ему до пенсии. Заработная плата моего мужа составляла $9000, а до пенсии ему оставалось 15 лет. Или хотя бы умножить сумму его зарплаты на количество лет, которые остались до совершеннолетия моей младшей дочери – ей сейчас 6 лет", - сказала Екатерина Гапоненко "Стране".

Она уточнила, что пока младшей дочери не исполнится 18 лет, хотела бы получать каждый месяц сумму не меньше, чем была заработная плата ее мужа. Это 108 тысяч долларов в год. За 15 лет сумма компенсаций, которые хочет получить вдова пилота МАУ, составит 1,62 млн долларов.

Также Екатерина Гапоненко призналась, что компенсации в 200 тысяч гривен, которые предложил выплатить семьям погибших Кабмин, недостаточно для содержания детей.

"Я хочу стабильный ежемесячный доход, который обеспечит учебу моих дочерей. Это минимальные требования. О себе я даже не говорю. Я найду себе работу, но сколько бы я не получала, это не позволит мне обеспечить обучение дочек так, как мы мечтали об этом с мужем", - отметила собеседница "Страны".

Ранее в интервью "Стране" вдова командира экипажа сбитого боинга МАУ Екатерина Гапоненко рассказала, в какую версию крушения самолета под Тегераном она верит и что родным погибших сказал Зеленский.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что Зеленского не устраивает сумма компенсации, предложенная Ираном.

Также мы сообщали, что Иран решил больше не делиться сведениями с Украиной после утечки записи переговоров с пилотом.