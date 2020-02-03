Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос предложил создать в Украине частную армию, в которую будут входить ветераны войны на Донбассе.

Как он рассказал в интервью "Фактам", эти люди "оказались никому не нужны" в мирной жизни.

"У нас десятки тысяч людей вернулись с фронта, но в мирной жизни оказались никому не нужны. Хотя не те, кто защищал это общество, должны подстраиваться под него, а общество должно оказать им поддержку", - сказал он.

При этом саму структуру частной военной компании Кривонос считает "громоотводом".

"Частная военная компания - это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государства", - подчеркнул он.

Уточним, что в Украине, согласно статье №477 Криминального кодекса страны, запрещены вербовка, финансирование и поддержка наемников.

Напомним, 11 января президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть российские граждане, участвующие в военных действиях, в том числе и в составе ЧВК "Вагнер", однако они не представляют интересы Российской Федерации.

Ранее мы писали, что СБУ опубликовала паспорта 57 россиян, которые в составе ЧВК "Вагнера" погибли в Сирии.