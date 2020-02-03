В январе "Газпром" транзитом через Украину поставил европейским потребителям 2,548 миллиарда кубометров газа. Это составляет 46 процентов от оплаченных мощностей.

Об этом 3 февраля сообщает Twitter "Нафтогаза".

Фото: twitter.com/NaftogazUK

Поскольку в новом транзитном соглашении, вступившем в силу с 1 января, прописан принцип "качай или плати", российская компания фактически заплатила по двойному тарифу за поставленный газ, что по данным экспертов составляет или около $175 млн.

В 2020 году "Газпром" обязался прокачать 65 миллиардов кубометров через украинскую газотранспортную систему. В следующие четыре года объем прокачки сократится до 40 миллиардов кубометров.

При этом речь идет о ежедневных прописанных объемах. Это означает, что если, например, в один день поставить только половину запланированного, а во второй день - в полтора больше, то придется заплатить как за невыбранный объем, так и за то, что поставлено сверх плана. Дополнительные поставки обойдутся значительно дороже обычных.

В начале января исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что Россия до последнего отказывалась подписывать транзитное соглашение. Также он назвал новый контракт самым выгодным для Украины за всю историю взаимоотношений с "Газпромом".

В свою очередь, Дмитрий Козак, ранее занимавший должность вице-премьера в российском правительстве, подчеркивал, что компромисс с Украиной стал выбором между "плохим и очень плохим" вариантом. По его словам, если бы договор не заключили, то Россия потеряла гораздо больше.

Напомним, что в Германии ждут окончания прокладки газопровода "Северный поток-2" не позже марта 2021 года.

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