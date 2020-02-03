Во вторник, 4 февраля, западные регионы Украины накроет непогода. Там ожидается сильный дождь с мокрым снегом. Также дожди не обойдут стороной Винницкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумсукую и Одесскую области. На остальной территории Украины ожидается сухая и солнечная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как уточняют синоптики, днем ​​4 февраля на Прикарпатье и Закарпатье ожидаются значительные осадки, в Карпатах ночью небольшой, а днем ​​сильный снег, метель, порывы ветра 20-25 м / с, на дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью от +3 градусов до -2. Днем прогнозируют +1-6 градусов, а на юге прогреется до +7-12. В Карпатах в течение суток 0-4 градуса мороза.

В Киевской области 4 февраля облачно с прояснениями. Небольшой дождь возможен во второй половине дня. Ветер западный с переходом на юго-западный, умеренный.

Температура ночью около 0 градусов, днем ​​+3-5.

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Ранее "Страна" писала о том, что спасатели предупредили украинцев о сильных снегопадах со вторника и до конца недели, ждут до 25 см снега.

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