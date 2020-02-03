Сегодня Святошинский суд Киева довлетворил ходатайство прокуратуры и продлил меру пресечения Алексею Берестецкому, который 6 ноября, в Святошинском районе Киева выстрелил в своего соседа Николая Бугаева во время конфликта в подъезде дома, где проживает Берестецкий и потерпевший Бугаев.

Берестецкий будет под круглосуточным домашним арестом до 10 февраля 2020 года.

Фото: "Страна"

На судебном заседании присутствовали обвиняемый Алексей Берестецкий и его жена.

Со стороны жильцов дома, глава "ОСББ -ЧААДАЕВА2" Риччи Донато, Елена Лелека. Как сообщили члены ОСББ, потерпевший Николай Бугаев, до сих пор находиться в госпитале.

Прокурор просил продлить домашний арест на 7 дней, до февраля. Обвинение аргументировало продление меры пресечения тем, что 10 февраля заканчивается срок досудебного расследования.

Напомним, Алексей Берестецкий - житель дома на улице Чаадаева, 2-а в Киеве. Он задолжал за коммунальные услуги, по данным соседей, за несколько лет около миллиона гривен. Чтобы не платить за ЖКХ самостоятельно, он подключился к общему стояку. Соседи сделали ему замечание, после чего Берестецкий 6 ноября открыл огонь. Он ранил одного мужчину в ребро. Ему сделали операцию. Следствие квалифицировало произошедшее как попытку убийства.

Также мы писали, что жена киевского стрелка заявила, что делала перевязку подстреленному соседу, "пока его друзья снимали кино".