В американском штате Айова состоятся первые предварительные внутрипартийные выборы с целью определить, кто из политиков будет наиболее популярным кандидатом в президенты.

На них заранее зарегистрированные поклонники Демократической и Республиканской партий смогут выбрать кандидата от своих партий, которые им понравились, передает "Интерфакс"-Украина".

Уточняется, что всего будут 1,6 тыс. участков. Само голосование начнется в 20:00 по местному (4 утра 4 февраля по киевскому) времени.

Особенно сильной борьба ожидается у демократов, поскольку там за право баллотироваться будут бороться 10 человек. Очевидными претендентами является сенатор Берни Сандерс, бывший вице-президент США Джо Байден, а также сенатор Элизабет Уоррен.

У республиканцев лидерство прочно закрепилось за действующим президентом Дональдом Трампом. Однако среди кандидатов также есть бывший губернатор Массачусетса Уильям Уэлд и экс-конгрессмен от Иллинойса Джо Уолш.

Напомним, азета The New York Times, недавно публиковавшая данные из книги бывшего советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона о военной помощи Украине, вышло с новым материалом об этой книге.

Мы также сообщали, что в пятницу в Сенате США началось заседание по импичменту Дональда Трампа.