Госбюро расследований расследует гибель заключенного в карцере Одесского следственного изолятора. Подозревают одного из начальников отделов СИЗО. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Об этом пишет пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, при содействии работников СИЗО двое заключенных были незаконно помещены в камеру к другому заключенному и побили его. В дальнейшем работники СИЗО незаконно переместили потерпевшего в карцер, где он умер.

Следствием установлено, что одним из сотрудников, который допустил злоупотребление служебным положением, оказался начальник одного из отделов СИЗО.

В марте 2019 следователи ГБР задокументировали, что этот чиновник требовал и получил 2000 долларов США от заключенного за досрочное освобождение и непомещение в карцер.

На время расследования этого производства указанный работник СИЗО отстранялся от должности по решению суда. 23 сентября 2019 обвинительный акт в отношении него был направлен в суд.

Также в другом уголовном производстве, следователями ГБР предварительно установлено, что этот же чиновник незаконно позволил заключенному свободно передвигаться, беспрепятственно общаться с родственниками и знакомыми и пользоваться запрещенными предметами.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, причины смерти потерпевшего и другие лица причастные к совершению уголовного преступления.

Дело расследуется по статье о злоупотреблении властью, она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, что глава Минюста нагрянул с внезапной ревизией в СИЗО Одессы и показал фото, как оно выглядит изнутри.

Также мы писали о том, что из карцера одесского СИЗО освободили трех незаконно удерживаемых арестантов.