Администрация президента США Барака Обамы работала над тем, чтобы Виктор Шокин ушел в отставку с поста генерального прокурора Украины.

Об этом сообщил экс-госсекретарь США Джон Керри, соответствующее видео опубликовала в Twitter Украинская служба "Голоса Америки".

По словам Керри, он сам был погружен в этот вопрос. А отставки Шокина хотели все сотрудники и представители администрации.

"От Обамы до госсекретаря и вице-президента, - все над этим работали. Посол... Мы знали: для того, чтобы Украина выжила и вышла победителем из революции, после Майдана, они должны были его избавиться. Они так и сделали", - сказал Джон Керри.

Джон Керрі про Шокіна: "Ми знали: для того, щоби Україна вижила, і вийшла переможцем із революції, після Майдану, вони мали його здихатися." pic.twitter.com/1Ge5Lnt0vw — Голоc Амepики (@chastime) February 2, 2020

Напомним, Виктор Шокин занимал должность генпрокурора Украины с февраля 2015 по апрель 2016 года. А в конце января Шокин написал заявление в ГБР на бывшего вице-президента США Байдена. Он обвинил американца в незаконном влиянии на него как на генпрокурора.