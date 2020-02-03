Правоохранители Греции проведут расследование по факту возможного отравления экс-генерального прокурора Украины Виктора Шокина ртутью.

По словам источника экс-генпрокурора, мужчина сам обратился в силовые структуры, передают "Украинские новости".

"Он обратился в правоохранительные органы в связи с отравлением. Правоохранительные органы проводят действия в рамках этого", - утверждает источник.

Уточняется, что пока результатов расследования нет.

Напомним, бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил о попытке убийства прошлой осенью. Он уверен, что его отравили ртутью пять месяцев назад.

Как писала "Страна", об инциденте с отравлением ртутью упоминается в документальном фильме Рудольфа Джулиани, который тот прилетал снимать в Украину.

А в интервью Джулиани Шокин назвал сына экс-вице-президента США Хантера Байдена наркоманом и алкоголиком.