Главу департамента химии Гарвардского университета профессора Чарльза Либера в США обвинили в сокрытии получения китайских грантов. Теперь ему грозит пятилетний тюремный срок.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Как сообщается, арестованный ФБР по подозрению в сокрытии связей с китайским правительством Чарльз Либер является членом или почетным членом 18 американских, иностранных или международных академий и научных организаций, обладателем 11 престижных премий, одним из самых влиятельных ученых в области химии и нанохимии.

61-летний ученый является, по признанию коллег, открытым и готовым к общению в любые часы дня и ночи человеком. Он считается родоначальником нескольких направлений в науке. Придуманные им провода, возможно, перевернут всю электроннику. При диаметре несколько сот атомов они могут проводить ток.

ФБР подозревает его в связях с Уханьским технологическим университетом и китайской государственной программой "План тысячи талантов". В рамках этого сотрудничества ученый получал гранты и суточные за пребывание в Китае и деньги на открытие лаборатории в Китае. Как следует из официального обвинения и объяснений специального агента ФБР Джозефа Бонаволанты, Уханьский технологический университет передал профессору Либеру более $1,5 млн на открытие лаборатории в Китае.

Получение зарубежных грантов не является преступлением в США. Однако за сокрытие данного факта ученому грозит пятилетний тюремный срок.

Ситуация осложняется тем, что лаборатория Либера одновременно сотрудничала и с военным ведомством США, что вызывает, по мнению спецагента ФБР Бонаволанта, "конфликт интересов".

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