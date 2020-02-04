Вниманию читателей предлагаем гороскоп для всех знаков зодиака на вторник, 4 февраля 2020 года, когда в полдень Луна будет находиться в знаке зодиака Близнецы в фазе "Растущая Луна". День благоприятен для энергичных дел, не требующих высокой концентрации внимания. Все вопросы будут решаться импульсивно и быстро.

Также интересен Гороскоп на неделю с 3 февраля по 9 февраля.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня вы читаете каждого встречного, словно раскрытую книгу. Постарайтесь не высказывать человеку все, что думаете о нем, чтобы не ошарашить и не наговорить лишнего. Примите полученную информацию как данность и немного поразмыслите над ней. Уже к концу дня все тревоги улетучатся и вы сможете настроиться на романтичный лад в кругу близких людей.

Телец (21.04 - 20.05)

В последнее время вы упиваетесь своим умением превращать все, до чего дотрагиваетесь, в деньги. Материальный мир, хоть и находится в вашей власти, достаточно хрупкий, поэтому лучше перейти на мир чувств и добрых эмоций. Главное сегодня - немного умерить чувство гордости от успеха, который щедро устилает ваш жизненный путь. Подумайте о родных и близких, возможно, вы забыли о своем обещании.

Близнецы (21.05 - 21.06)

В последнее время вам словно не хватает жизненной энергии. Отправляйтесь на прогулку, где и воздухом подышите, и мысли проветрите. А заодно можно выкроить время, чтобы заняться плаванием или аквааэробикой. Этот вид фитнеса не только способствует укреплению мышечного каркаса, но и обладает тонизирующим и расслабляющим эффектом.

Рак (22.06 - 22.07)

Утомленные Раки, похоже, испытывают соблазн укрыться от напряженной работы в объятиях Морфея. Сон - ваше главное лекарство от усталости на сегодняшний день. Позвольте себе отложить ворох забот и не тревожиться понапрасну, тогда вы сможете увидеть, как в хаотичных буднях можно выудить главное зерно продуктивности. При помощи него вам удастся собрать свою реальность во внятную картинку будущего.

Лев (23.07 - 23.08)

Неспокойным Львам лучше направить энергию в мирное русло, можно поделиться излишками сил с друзьями, помочь с переездом или поделиться контактами с близкими. Сегодня также показано делать подарки и подавать милостыню. Так вы привлечете в свою жизнь благосостояние.

Дева (24.08 - 23.09)

Ваша жизненная ситуация пусть медленно, но меняется к лучшему. Вечер обещает приятный отдых в компании друзей и близких. Не отвечайте отказом, если вас пригласят отдохнуть. Выбирайте тех, кто для вас действительно важен. От этих людей в скором времени придет необходимая помощь и поддержка.

Весы (24.09 - 23.10)

День благоприятный для общения с любимым человеком. Сегодня можно доверять близким всецело, а вот от общения с теми, кого вы знаете мало, лучше отказаться. Ведь даже незначительная ошибка может обернуться серьезными промахами в карьере и общении с друзьями.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня у вас день для общения и установления нужных контактов. Есть шанс найти компромиссное решение даже там, где раньше вы слышали безапелляционный отказ. Доверяйте себе и следуйте вперед к намеченным целям. Даже если значительную часть сегодняшнего дня вы посвятите решению проблем друзей или близких, будьте уверены, что это поможет и в реализации ваших собственных планов. Ведь те, кому вы поможете, захотят вас отблагодарить.

Стрелец (23.11 - 21.12)

День подарит вам много интересных идей, связанных с вашими увлечениями и хобби. Все мысли, которые приходят в голову, лучше зафиксировать в блокноте и вернуться к ним чуть позже. Осмысленные пункты вполне могут стать долгоиграющими целями на год. Не торопитесь с их реализацией. Тщательно все обдумайте и только потом включайтесь в работу.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня для Козерогов непростой день. Вам может показаться, что всем близким и родным сегодня срочно потребовалась именно ваши поддержка и внимание. Будьте терпеливыми и благодетельными в своем решении оказать помощь. Возможно, кому-то из числа обратившихся к вам, придется отказать. Главное, сделать это мягко, не оскорбив чувства человека.

Водолей (21.01 - 20.02)

День может быть перспективным в плане новых знакомств и приятного общения. Все вопросы сегодня будут решаться легко, а незначительные задержки в рабочих вопросах окажут лишь благоприятный эффект и не принесут лишних тревог. Сегодня лучше повременить с финансовыми делами. Все денежные вопросы лучше перенести на конец недели.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Совсем недавно вы переживали об отсутствии мотивации в вашей жизни. Уже сегодня ваша голова наполнится новыми целями и мыслями по их достижению. Вы задумаетесь о том, что не все так плохо, как казалось. У вас впереди - множество планов и встреч, договоров и возможностей. Самое главное - то, что все задачи не требуют от вас молниеносного решения, а предоставляют время на обдумывание и проработку деталей.

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