Президент Турции Тайип Эрдоган во время визита в Украину с официальным визитом, поздоровался с почетным караулом на украинском языке.

Инцидент произошел во время встречи возле Мариинского дворца в Киеве, а кадры были опубликованы нВ YouTube.

Во время встречи прозвучали гимны Украины и Турции, после чего Эрдоган подошел к микрофону, который стоял перед почетным караулом, и поздоровался словами "Слава Украине!".

В ответ на это военные все вместе воскликнули "Героям слава!"

Видео: YouTube/Война и мир

Напомним, в Офисе президента Украины в день приезда в нашу страну лидера Анкары Реджепа Тайипа Эрдогана не определились, как правильно писать его второе имя.

Также "Страна" писала, что сегодня, 3 февраля, в Киев с официальным визитом прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган. Официальные мероприятия с его участием начались с церемонии официальной встречи в Мариинском дворце, в 12.00. Причем с часовым опозданием.

Перед выездом в Украину Эрдоган заявил, что Турция не признает аннексии полуострова Крым, а также что следит за ситуацией с крымскими татарами. После этого Песков напомнил ему о приглашении Путина.