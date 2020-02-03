Эрдоган во время визита в Киев сказал "Слава Украине". Видео
Президент Турции Тайип Эрдоган во время визита в Украину с официальным визитом, поздоровался с почетным караулом на украинском языке.
Инцидент произошел во время встречи возле Мариинского дворца в Киеве, а кадры были опубликованы нВ YouTube.
Во время встречи прозвучали гимны Украины и Турции, после чего Эрдоган подошел к микрофону, который стоял перед почетным караулом, и поздоровался словами "Слава Украине!".
В ответ на это военные все вместе воскликнули "Героям слава!"
Видео: YouTube/Война и мир
Напомним, в Офисе президента Украины в день приезда в нашу страну лидера Анкары Реджепа Тайипа Эрдогана не определились, как правильно писать его второе имя.
Также "Страна" писала, что сегодня, 3 февраля, в Киев с официальным визитом прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган. Официальные мероприятия с его участием начались с церемонии официальной встречи в Мариинском дворце, в 12.00. Причем с часовым опозданием.
Перед выездом в Украину Эрдоган заявил, что Турция не признает аннексии полуострова Крым, а также что следит за ситуацией с крымскими татарами. После этого Песков напомнил ему о приглашении Путина.