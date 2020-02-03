Эрдоган ездил по Киеву в кортеже из 19 авто. Видео
Сегодня в Украине находится с официальным визитом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Прохожие засняли на видео кортеж главы Турции возле станции метро "Арсенальная".
Запись обнародована в Telegram-канале "Киев Лайф". "Нормальный кортеж президента Турции из 19 авто засняли на Арсенальной. Сам Эрдоган передвигается на бронированном Mercedes-Maybach S-Class", - говорится в сообщении.
Фото: t.me/kyiv_life
Отметим, сегодня в 11:00 состоялась Официальная церемония встречи Эрдогана в Мариинском дворце. Также сегодня должна состояться церемония подписания украинско-турецких двусторонних документов, а также президента Украины и Турции должны принять участие в украинско-турецком бизнес-форуме.
Видео: youtube.com
Напомним, что в ОП запутались, как на украинском писать второе имя Эрдогана.
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