В Каменском (Днепропетровская область) в понедельник, 3 февраля, утром разбился школьный автобус с детьми в салоне. Как выяснилось, причиной аварии стала внезапная смерть находившегося за рулем 68-летнего водителя. По предварительным данным, у него случился инсульт. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Смерть водителя наступила в то время, как транспортное средство со школьниками спускалось от гостиницы "Заря" по проспекту Шевченко. Оставшийся без управления автобус пересек трамвайные пути, скатился с проезжей части и врезался в забор строящегося магазина на перекрестке проспектов Аношкина и Шевченко, завалив электроопору.

В автобусе находились 22 пассажира (20 детей и 2 учителя). В основном, это учащиеся младшей и средней школы. Все они живы. Информация о пострадавших уточняется.

Также в сети появилось видео ДТП с автобусом. На жутких кадрах видно, как он прокатился перед успевшей притормозить фурой. Кроме того, видно, как из автобуса на ходу выпала девочка.

Фото: dnepr.express

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