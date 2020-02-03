Заместитель главы комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев полагает, что платформа Netflix способствует российской пропаганде. В качестве подтверждения своей мысли он заявил, что в ТОПе там находится сериал "Троцкий".

Об этом Никита Порураев сообщил в ходе общественного обсуждения закона "О медиа", видео фрагмента мероприятия опубликовано в YouTube-канале Pavlovsky News.

Так, сначала Потураев заявил, что Netflix и другие иностранные ресурсы должны платить в Украине налоги, потому что это нормально "по всей Европе". По его словам, государство будет готово заблокировать иностранные СМИ с платным доступом (и в том числе Netflix), если они откажутся выполнять нормы обязательной регистрации, которую предусматривает законопроект "О медиа".

Однако нардеп от "Евросолидарности" Николай Княжицкий возразил, что в западных странах никто не регистрирует в местных регуляторах, например, New York Times. Возразила Потураеву и Янина Соколова.

В ответ глава профильного комитета Рады заявил, что Netflix, по его мнению, способствует российской пропаганде. По словам Потураева, он сам имеет подписку на эту платформу и видел там в ТОПе российский сериал "Троцкий"

"Если никому не интересно, там в ТОПах сейчас висит российский сериал "Троцкий". Чистая пропаганда большевизма!.. А завтра там появится еще какое-то г@@но российское!" - возмутился Потураев.

Видео: YouTube/ Pavlovsky News

Напомним, в конце января Ткаченко и Потураев презентовали скандальный закон о медиа. Документ предполагает, все СМИ должны будут предоставить в Нацсовет развернутую информацию о структуре собственности. Кроме того, законопроект предусматривает цензуру на новости и материалы о России и СССР и позволяет по упрощенной процедуре блокировать сайты.

Также мы писали, что Ткаченко зарегистрировал постановление о принятии дискриминационного закона о медиа за основу, несмотря на шквал критики.