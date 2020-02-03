Сегодня, 3 февраля, украинское правительство представило новую программу кредитования для бизнеса.

Она носит название "5-7-9%". Под такие проценты действующие и новые представители малого бизнеса уже могут взять кредит с господдержкой. Его максимальный размер - до полутора миллионов гривен. Срок кредитования - до пяти лет. Валюта - гривна.

На первый взгляд, условия интересные. Особенно с учетом того, что доступнее займа, чем под 20%, в Украине найти сложно.

Однако после презентации в Киеве появилось немало вопросов.

"Надо будет внести небольшой стартовый взнос"

Представляли программу три чиновника: премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Макарова и заммистра экономики Алексей Романович.

"Стартует большая программа, начало большой истории. Нашей стране нужен экономический рост, драйвером которого есть две вещи - инвестиции и мобилизация внутренней энергии, инициативы предпринимателей", - начал Гончарук.

Глава правительства продолжил: "Для начала собственного дела не хватает ресурса. У нас очень дорогие кредиты. Почти не развит рынок частного кредитовая. Поэтому мы начали решать эту проблему максимально быстро. Сегодня стартует программа 5-7-9. Она рассчитана на людей, которые хотят создать собственное дело, возможно, рабочие места. Программа для сильных и решительных людей".

Далее Алексей Гончарук перешел к сути. Сегодня четыре госбанка присоединились к этой программе, и уже с сегодняшнего дня можно подавать в них на кредит. Это ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк.

"Чтобы получить кредиты по такой программе нужно пройти определенный отбор: показать бизнес-план, показать, как будет развиваться дело", - отметил Гончарук.

Самое интересное в презентации премьера дальше: "Конечно, надо будет внести небольшой стартовый взнос. Фактически продемонстрировать, что предприниматель готов рисковать. Но мы договорились внутри команды, что ни один человек, который обратится за таким кредитом, не останется без обратной связи. Пробуйте. Если у вас не получится с первого раза, у нас уже создана эко-система. Возможно, придется доработать свой бизнес-план, посмотреть на него более критично, чтобы во второй раз иметь больше шансов на успех".

Всем желающим участвовать в программе Гончарук рекомендовал пойти на сайт 5-7-9.gov.ua, что и сделала "Страна".

Начнем с того, что стартовый взнос, о котором говорил премьер-министр, не небольшой, а весьма солидный:

20% от стоимости проекта - для действующего бизнеса,

30% от стоимости проекта - для нового бизнеса.

Помимо прочего, заемщик должен будет предоставить залог - движимое или недвижимое имущество. То есть квартиру, автомобиль, коммерческую недвижимость (см. скриншот ниже).

Отсюда следует такая математика. Предположим, украинец хочет получить у банка 1,5 миллиона гривен для начала нового бизнеса. Чтобы одолжить эти деньги у банка, он должен вложить плюс к тому в проект 450 000 гривен первого взноса из своих средств.

Помимо прочего, у человека должна быть иная собственность, которую он может дать в залог (его стоимость должна перекрывать 1,5 млн гривен). А если не у него, то у его поручителей, которыми могут выступать супруги или конечный бенефициар его бизнеса.

Первый взнос для программы кредитования 5-7-9%. Скриншот с сайта 5-7-9.gov.ua

Помогать не прибыльным бизнесам власть не будет

Министр финансов Оксана Маркарова, взявшая слово после Гончарука, также максимально рекламировала программу кредитования, и добавила еще немного конкретики.

"Это программа рассчитана на малый и микробизнес - как уже существующий, так и новый. Верховная Рада внесла изменения в госбюджет. На сегодня выделено 2 миллиарда гривен. Деньги есть, ними можно пользоваться", - сказал Маркарова.

Она добавила: "Мы надеемся, что к этой программе подключатся большинство банков. Не упустите своих клиентов!"

Министр финансов добавила, что каждое дополнительное рабочее место, которое создаст заемщик в своем бизнесе, будет уменьшать кредитную ставку.

"Мы ставим цель, чтобы банки в течении 10 дней давали ответ. В случае отказа государство поможет, подскажет, как подготовить документы", - отметила она.

Чиновница сказала, что власть ищет ресурсы, чтобы программу продолжать. И выразила надежду, что в последующем году она не закончится. То есть гарантии, закрепленной на законодательном уровне, нет.

Последним слово взял замминистра экономики Дмитрий Романович. По его словам, программа позволит выдать 50 тысяч займов.

"Я поздравляю всех с тем, что новая программа на 2 миллиарда гривен, которая, по нашим оценкам, позволит выдать около 50 тысяч займов, заработает в Украине с сегодняшнего дня", - сказал замминистра.

Математика получилась у него неоднозначная. Ведь если разделить два миллиарда на 50 тысяч, то каждому заемщику достанется максимум по 40 тысяч гривен. Чего, конечно, не хватит ни на какой бизнес в принципе.

Романович привел в качестве примерах двоих потенциальных заемщиках - Максима и Марию. Где Максим - новый предприниматель, а Мария - действующий.

Марии власти, обещает замминистра экономики, подскажут, как участвовать в "Прозорро" и других тендерах. А для таких, как Максим, в марте стартует тур по городам Украины - обучающая программа, как вести бизнес; на них можно записаться.

Максим, как отмечалось ранее, для получения кредита должен будет предоставить бизнес-план, а Мария - прибыльную хозяйственную деятельность за последний год. То есть "тонущим" предпринимателям, которым нужны деньги для сохранения бизнеса, власть, по всей видимости, помогать не собирается.

Подробнее условия описаны ниже:

Первый кредит по этой программе уже выдан. Его взял в "Укргазбанке" винницкий предприниматель на открытие супермаркета. Сумма займа составила полтора миллиона гривен.

Кому 5%, а кому 7 и 9%

Чем дальше, тем больше нюансов. Власть позиционирует данную программу кредитования как такую, которая рассчитана в том числе на микробизнес.

При этом кредит под 5% смогут взять только те, кто в первый же квартал наймет на работу не менее двоих сотрудников. А если украинка, например, хочет открыть свой маникюрный салон и оказывать косметические услуги сама, то кредит уже под 7%. И наличие первого взноса обязательно во всех случаях.

При этом, что важно - банки кредитуют украинцев под свой обычный процент (то есть, более 20%), но разницу заемщикам компенсирует государство.

Но есть важный момент. Украинцы, которые получат такие займы в некоторых случаях могут лишится госкомпенсации по процентам. Тогда им придется возвращать деньги банку по обычной ставке "20% плюс".

Об этом на сегодняшней презентации рассказал представитель "Фонда развития предпринимательства" Руслан Гашев. Таких случая, по его словам, четыре:

если гражданин подал недостоверную информацию;

если будет зафиксирован факт нецелевого использования кредита;

если будет принято соответствующее решение Антимонопольного комитета;

если сумма господдержки превысит 200 тысяч евро за 3 года. Но это в рамках программы невозможно. Но может быть по другим программам. Другими словами, предпринимателю нужно быть максимально осторожным в получении любой помощи от государства.

Прельстят ли такие кредиты украинских трудовых мигрантов?

Изначально власть позиционировала данную кредитную программу, как повод вернуться для украинских трудовых мигрантов и начать в стране свое дело. Она анонсировалась как президентская и носила название "Возвращайся и оставайся".

Однако на сегодняшней презентации об этом не упоминалось. Можно предположить, почему - за границей условия кредитования выгоднее (при условии, если ты гражданин).

Возьмем две страны, где живет больше всего украинцев - Россия и Польша.

Рассмотрим первое попавшееся предложение частного российского банка "Тинькофф" для бизнеса.

Условия кредитования бизнеса:

документа два - паспорт РФ и СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого счета),

на срок до 15 лет без подтверждения целей использования кредита,

не обязательно быть собственником залоговой недвижимости

Ответ от банка обещается в день подачи заявки.

Выбираем в калькуляторе максимальную сумму, которая выдает в кредит Украина - 3 миллиона рублей на 5 лет. Выходит ставка - 7%. Вносить первый взнос и предоставлять бизнес-план не надо.

Повторимся, что в качестве примера использован частный российский банк, который предоставляет кредиты без какой-либо государственной поддержки.

В Польше же кредиты для микро- и малого бизнеса вообще выдаются под 2% годовых, и украинцы активно их берут. Возможно, именно поэтому слоган "возвращайся и оставайся" упоминать перестали.

Что думают украинские трудовые мигранты о программе кредитовая 5-7-9% читайте в нашем материале: "За границей и кредиты дешевле, и бизнес не отжимают".

Подробный анализ кредитного проекта от правительства читайте здесь.