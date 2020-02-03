ПЦУ призывает почетного патриарха УПЦ КП Филарета к примирению. Там отметили, что не обращают внимания на "те антиканонические заявления и никчемные действия", которые совершает Филарет.

Об этом глава ПЦУ Епифаний заявил на пресс-конференции в Киеве в понедельник, пишет Интерфакс-Украина.

Он заявил, что прошлый год был тяжелым, и церковь прошла много испытаний и вызовов как внутреннего, так и внешнего характеров. Также Епифаний выразил сожаление в отношении заявлений Филарета, которые он делает после получения Томоса, так как они идут в разрез мнению архиереев и духовенства церкви. "Мы просили почетного патриарха Филарета, обращались к нему и сейчас также его призываем к примирению и к дальнейшему участию в строительстве нашей Украинской православной церкви", - заявил митрополит.

Епифаний отметил, что ПЦУ не обращает внимания на "те антиканонические заявления и никчемные действия", которые совершает Филарет. "То, что он делает, не имеет будущего", - добавил он.

В последнее время Филарет неоднократно заявлял что УПЦ-КП продолжает существовать, и что он не намерен выполнять три условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом - условия Томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ-КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, и отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

10 января Филарет отозвал свою подпись под постановлением поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) от 15 декабря 2018 года, принявшего решение о ликвидации УПЦ-КП. Позже он пояснил, что отозвал свою подпись из-за разницы между полученным Украиной Томосом и аналогичным документом, выданным для других стран.

Напомним, что Епифаний пожаловался Помпео на преследование ПЦУ в Крыму и на Донбассе.

Также мы писали о том, что Водоканал позвал ПЦУ, чтобы освятить всю воду в киевских кранах.