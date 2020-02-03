Укрзализныця вводит услугу доставки ручной клади пассажиров. С 3 февраля можно будет заказать доставку чемоданов в поезд или из поезда до нужного адреса. Правда работать эта услуга пока будет в пилотном режиме - для пассажиров трех поездов. Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Компания намерена отработать механизм предоставления услуги на вокзалах Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Харьков-Пассажирский и в поездах № 79/80 Днепр - Киев - Днепр, № 92/91 Львов - Киев - Львов, № 63/64 Харьков - Киев - Харьков.

"Укрзализныця делает очередной вклад в улучшение сервиса для своих пассажиров. Конечно, пользоваться новыми услугами сможет любой, но особенно полезными они будут для семей с детьми, пожилых людей, путешествующих самостоятельно, а также для людей с инвалидностью", - цитирует пресс-служба ведомства члена правления компании Марчина Целеевського.

Уточняется, что пассажирам предлагают доставку ручной клади с вокзала до вокзала или адресную - от двери до двери. Заказ адресной доставки предусматривает, что курьер сам заберет кладь и доставит по конечной адресу.

Стоимость услуги составит 200 грн, если доставка будет осуществляться от вокзала до вокзала, и 350 грн, если от двери до двери. К перевозке принимается ручная кладь пассажира весом до 36 кг включительно.

Услугой может воспользоваться пассажир, который имеет проездной документ и совершает поездку от станции начального отправления до конечной станции прибытия поезда.

Фото: uz.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрзализныця" назвала топ-5 самых популярных маршрутов для украинцев в 2019 году.

Также мы сообщали, что экс-главе "Укрзализныци" Кравцову расторжение контракта компенсируют крупной суммой.