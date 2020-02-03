В Офисе президента Украины в день приезда в нашу страну лидера Анкары Реджепа Тайипа Эрдогана не определились, как правильно писать его второе имя.

На странице ОП в Telegram вышли два поста с именем Эрдогана, которое написано по-разному.

Так, в первом сообщении говорится о начале встречи Зеленского Эрдогана. Его второе имя написано как "Таїп". А спустя некоторое время появилось видео встречи лидеров Киева и Анкары в Мариинском дворце. Там имя Эрдогана написано как "Тайїп".

Скриншот: t.me/OP_UA

Напомним, сегодня, 3 февраля, в Киев с официальным визитом прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган. Официальные мероприятия с его участием начались с церемонии официальной встречи в Мариинском дворце, в 12.00. Причем с часовым опозданием.

Как писала "Страна", перед выездом в Украину Эрдоган заявил, что Турция не признает аннексии полуострова Крым, а также что следит за ситуацией с крымскими татарами. После этого Песков напомнил ему о приглашении Путина.