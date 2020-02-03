В центре Москвы внезапно скончалась 27-летняя украинка. Ее тело 2 февраля обнаружили в квартире, которую арендует гражданин Южной Кореи. Накануне они вместе отдыхали в ночном клубе. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, инцидент произошел в квартире на Проточном переулке. По словам 44-летнего корейца, который занимает руководящую должность в корейской ритейловой компании Lotte Shopping Rus, он встретился с девушкой в ночном клубе и затем привел ее к себе. Всю ночь они пили спиртное, после чего девушка пошла в душ, а мужчина уснул. Утром он обнаружил ее тело в пустой ванне и попросил охрану дома вызвать скорую помощь.

Ранее "Страна" писала о том, что в Польше мужчина убил украинку, сбежал в Германию, где его и пристрелили копы.

Также мы сообщали, что после двух лет борьбы за жизнь умерла украинка, которую работодатель-поляк бросил умирать на скамейке.