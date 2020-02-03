Украинский режиссер Ирина Цилык отреагировала на получение премии за лучшую режиссуру на кинофестивале Sundance в США за фильм "Земля голубая, как будто апельсин", который рассказывает о жизни на Донбассе.

У себя в Facebook Она написала, что это самый счастливый день в ее жизни".

"Друзья, это капец, я выиграла награду "Лучшая режиссура" в категории World Documentary Competition на фестивале Sundance! Что я чувствую? Я чуть позже напишу, что я чувствую", - сказала она.

Видео: YouTube: Dergkino Ukraine

Как известно, картина рассказывает о семье, которая живет в Красногоровке – про мать-одиночку Анну и ее четырех детей: Мирославе, Насте, Владе и Стасе.

Цилык также рассказала, что это ее первый фильм и первый Sundance фестиваль.

Скриншот: facebook.com/ira.tsilyk

Обратим внимание, что Sundance является самым большим фестивалем независимого кино в Соединенных Штатах. Его основал актер Роберт Редфорд в 1981 году.

Напомним, о победе украинки на кинофестивале в США стало известно вечером, 2 февраля. Информация появилась на сайте мероприятия в соцсети.

Ранее "Страна" писала, что главную награду премии Гильдии киноактеров США, церемония которой состоялась в Лос-Анджелесе, получил фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты".