Группы My Chemical Romance и Sum 41 выступят на киевском музыкальном фестивале UPark, который пройдет в этом году. Культовые американские музыканту будут хэдлайнерами в первый день фестиваля – 9 июля на территории Sky Family Park.

Об этом сообщает Concert.ua Offers в своем Телеграм-канале в понедельник, 3 февраля. Как сообщается, продажи билетов стартуют с 5 февраля.

Скриншот: t.me/Concertua/454

Напомним, в прошлом году киевский фестиваль UPark проходил с 16 по 18 июля. Локацией впервые стала площадка Sky Family Park у открытого бассейна площадью 1500 кв. м. Фестивалю пришлось вернуть деньги за билеты из-за отмены выступления The Prodigy, причиной которой стала смерть вокалиста группы Кита Флинта.