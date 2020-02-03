В так называемой "ДНР" заявили, что обмен пленными по формуле "всех на всех" невозможен до полного прекращения боевых действий на востоке Украины. В то же время, обмены удерживаемыми лицами прекратиться не могут.

Об этом заявила "омбудсмен" так называемой "ДНР" Дарья Морозова 3 февраля пишет Интерфакс-Украина.

"Потому что будут новые задержания, пока нет закона об амнистии, пока нет закона, запрещающего преследование лиц, которые участвовали в конфликте на Донбассе. То есть, каждому человеку можно какие-то претензии предъявить. Соответственно, обмен "всех на всех" невозможен до полной остановки конфликта", - заявила она.

Она добавила, что, несмотря на это, обмены удерживаемыми лицами прекратиться не могут, потому что какое-то количество людей и далее находятся в заключении. "У нас есть подтвержденная информация того, что есть энное количество людей, которые и далее продолжают удерживаться на территории Украины. Это не такое большое количество, но они там есть. Соответственно, обмены прекратиться не могут", - отметила Морозова.

Напомним, что Украина в Минске передала новый список на обмен.

Также мы писали о том, что Украина поменяла переговорщиков по обмену пленных.