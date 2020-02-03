Из-за сокращения авиарейсов в Китай в связи со вспышкой там коронавируса теперь могут возникнуть сложности с доставкой почтовых отправлений. В частности, будут изменены сроки. Об этом сообщается на сайте "Укрпочты".

"Сейчас часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай. Однако национальный почтовый оператор продолжает прием почты и сразу же после возобновления авиасообщения с Китаем отправления будут доставлены в эту страну. Общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены", - предупредили в "Укрпочте".

Также в госкомпании прокомментировали безопасность посылок из Китая, в связи со вспышкой коронавируса.

"О вспышках коронавируса в Китае - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. Она сообщает о безопасности посылок. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения... Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что у официальных предназначенных почтовых операторов-партнеров "Укрпочты" все отправления проходят строгую проверку, а также рентген-осмотр. Запрещенные или опасные вещи не принимаются и не выпускаются за границу.

Ранее "Страна" писала о том, что штаб борьбы с китайским коронавирусом в Украине возглавит Гончарук.

Также мы сообщали, что коронавирус может обвалить мировую экономику сильнее, чем в 2008-м.