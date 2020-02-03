Первым украинцем, который получил кредит по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%", стал винницкий предприниматель.

Об этом в ходе презентации программы 3 февраля заявил заместитель председателя правления "Укргазбанка" Евгений Мецгер. Онлайн-трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале Кабмина.

По словам Мецгера, сам процесс кредитования для клиентов финучреждения не изменился, однако время рассмотрения заявки значительно сократилось. Максимальный срок - около 10 дней, однако в некоторых случаях ответ заемщику может быть дан в течение нескольких часов.

"В пятницу мы уже успели рассмотреть один кейс - это винницкий предприниматель, и пока мы с вами сегодня заседаем, он получил первый кредит - 1,5 млн грн на открытие маленького супермаркета", - сообщил Евгений Мецгер.

По словам Мецгера, это первый клиент в программе. Однако его бизнес - это не стартап, винничанин уже являлся действующим клиентом банка, у него есть сеть пиццерий. Предприниматель договорился с банком, официально нанял трех сотрудников и получил заем.

Видео: YouTube/ КабМін

Напомним, "Страна" подробно рассказывала, в чем суть государственной программы дешевых кредитов от Зеленского и кто может их получить.