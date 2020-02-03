Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий объявил о новом наборе юристов, тем самым опровергнув слухи о своей отставке.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook в понедельник, 3 февраля.

"Приглашаем квалифицированных юристов, которые способны быть независимыми, противостоять медийному и другому давлению и не идти в отставку через посты в телеграмм-каналах! Дальше будет..." - написал Холодницкий.

Скриншот: Facebook/Назар Холодницкий

Как сообщает пресс-служба САП в Facebook, пост которой прикрепил Холодницкий, был начат прием документов для участия в открытом конкурсе по отбору кандидатов на занятие должностей прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Прием документов будет осуществляться до 15 февраля включительно (8 и 9 февраля прием документов будет проводиться) с 9:00 до 18:00 по адресу: 04050, г. Киев, вул. Юрия Ильенко (Мельникова), 81-Б, ауд. № 111", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/САП

Напомним, ранее источники "Страны" подтвердили, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал заявление на увольнение. По их словам, причина - затяжной конфликт с главой НАБУ Сытником. Отметим, что источники не утверждали на 100%, что заявление об отставке Холодницкого будет подписано.

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