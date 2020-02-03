В российском Белгороде 18-летний выпускник православной гимназии повесился на поклонном памятнике-кресте, установленном в честь павших в Курской битве солдат. Перед смертью он записал специальное видео, в котором попросил его кремировать.

Тело молодого человека было видно автомобилистам, которые сняли ЧП на видео. Позже туда приехали следователи, передает go31.ru.

"Поклонный крест-памятник на Белой горе, установленный в честь павших в Курской битве солдат, виден издалека. С этой площадки открывается великолепная панорама на город. Однако в понедельник утром проезжающие мимо автомобилисты наблюдали другую картину: на кресте на верёвке раскачивалось нечто похожее на тело человека", - говорится в сообщении.

Видео: YouTube/ГТРК Белгород

Уточняется, что по данному факту сейчас проводится проверка.

Позже журналистам удалось выяснить имя погибшего. Ним оказался Егор Скутов, который родился в Старом Осколе. Они утверждают, что на теле парня была большая татуировка, которая говорила: "Сожгите мое тело, когда я умру".

Напомним, в Лос-Анджелесе скончался в возрасте 51 года американский актер Стэн Кирш, исполнявший одну из главных ролей в сериале "Горец". Его нашли повешенным в ванной.

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