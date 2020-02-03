Вчера, 2 февраля, в Сегунде состоялся матч, который привлек повышенное внимание украинских любителей футбола. Реал Овьедо, за который играет наш кипер Андрей Лунин, принимал у себя на поле Альбасете, в составе которого играет другой наш легионер Роман Зозуля.

Пикантности матчу придавало то обстоятельство, что обе команды ведут отчаянную борьбу за выживание. Напряженный матч завершился победой Реала Овьедо со счетом 3:1 и примечательно, что в игре отличились оба наших легионера.

Так, в частности, Роман Зозуля заработал пенальти на 45 минуте встречи, который Андрей Лунин отбил, однако Педро Санчес успел на добивание и послал таки мяч в сетку ворот.

Андрей Лунин отбивает пенальти, скриншот LaLiga SmartBank

Наконец-то вратарю сборной Украины удалось прервать полосу неудач и одержать свою первую победу в новой команде.

После этой победы Реал Овьедо перебрался на 19 место догнав по очкам как раз Альбасете. У обеих команд по 28 баллов. Борьба за выживание продолжается, тем более что у команды Зозули игра в запасе.

Ранее "Страна" сообщала, что сейв украинского вратаря Лунина попал в десятку лучших чемпионата Испании за год.