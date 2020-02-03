3 февраля в Украине открылась регистрация для участия во внешнем независимом оценивании. Необходимый для каждого учащегося пакет документов руководители учебных заведений могут подавать до 17 марта 2020 года. Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Уточняется, что для регистрации нужно создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр.

Регистрационную карточку необходимо создать с помощью сервиса "Зарегистрироваться". Одним из первых шагов является выбор категории. Процедура регистрации отличается для лиц, сдающих или не сдающих государственную итоговую аттестацию. Обработка документов длится не дольше 10 рабочих дней с момента их поступления.

Ранее "Страна" писала о том, что в восьми областях Украины школы закрыли на карантин из-за вспышки гриппа.

Также мы сообщали, что депутаты собрались запретить в школах Украины смартфоны и другие устройства с выходом в интернет.