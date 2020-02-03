Кабинет министров Украины утвердил план предотвращения и распространения китайского коронавируса в Украине, а оперативный штаб по противодействию болезни будет возглавлять лично премьер Алексей Гончарук.

Как сообщает пресс-служба правительства, в ближайшее время будет установлен "режим повышенной готовности для всех систем гражданской защиты".

"Мы устанавливаем режим повышенной готовности для всех систем гражданской защиты, чтобы все соответствующие службы оперативно мобилизировались в случае возникновения необходимости", - сказал Гончарук.

При Кабмине так же создан специальный оперативный штаб по борьбе с коноравирусом. Сейчас ведется работа по формированию плана действий на региональном уровне, а больницам уже дано поручение подготовится к возможному приему заболевших.

Напомним, министр образования и науки Украины Анна Новосад рекомендует всем высшим учебным заведениям перевести студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые сейчас находятся в Украине или не могут сюда попасть, на дистанционную форму обучения.

Также "Страна" писала, что посольство Украины в Китайской Народной Республике утверждает, что удалось установить связь с 71 гражданином нашей страны. Из их 51 хочет эвакуироваться.