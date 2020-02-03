В 2019 году 1,7 миллиона пассажиров воспользовались билетами, купленными на направление Киев - Харьков. Именно оно и возглавило рейтинг самых популярных железнодорожных направлений внутри Украины. Об этом сообщается на странице "Укрзализныци" в Facebook.

Также "Укрзализныця" назвала и другие направления, вошедшие в топ-5 по популярности. На втором месте - направление Киев - Львов (1,6 млн пассажиров), третья ступень - Киев - Днепр (1,3 млн). За тройкой лидеров следует Киев - Винница (1,1 млн) и Киев - Одесса (0,9 млн).

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что экс-главе "Укрзализныци" Кравцову расторжение контракта компенсируют крупной суммой.

Также мы сообщали, что Deutsche Bahn за работу с "Укрзализныцей" не получит вознаграждения. Документ.