В партии "Слуга народа" решили провести свой съезд 15 февраля. В этот же день пройдет большой сбор и обучение местных депутатов и глав объединенных территориальных общин.

Об этом заявил председатель партии Александр Корниенко в кулуарах Верховной Рады 3 февраля.

"Мы приглашаем 15 числа прессу на 3-й этап съезда. Будут (рассматриваться, – Ред.) изменения в устав, будем обсуждать и некоторые последующие шаги по стратегии местных выборов. Это будет в Парковом.

И параллельно с этим будет очень неординарное событие впервые в истории нашей партии и, думаю, во многом впервые в истории Украины – будет большой системный сбор тех депутатов местных и председателей, которые в конце декабря были избраны в объединенные общины. Это будет 15 числа все", - рассказал он.

По словам Корниенко, во время сбора для местных депутатов проведут однодневное обучение, а для местных голов – двухдневное.

Он также добавил, что у представителей СМИ будет возможность "посмотреть, что такое партия "Слуга народа" за пределами Верховной Рады, пощупать этих депутатов, задать им вопросы о собаке".

Напомним, член парламентской фракции партии "Слуга народа" Евгений Брагарь в эфире одного из ток-шоу предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук от имени руководства фракции извинилась за слова депутата. А в НАК "Нафтогаз Украины" напомнили, что семьи, которые тратят на коммунальные услуги больше, чем 15-20% своего семейного дохода, имеют право на государственную субсидию.