С понедельника, 3 февраля, украинцы могут подавать заявки на участие в государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%", которая должна поспособствовать развитию бизнеса в Украине.

Об этом в рамках презентации программы заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ее онлайн-трансляция ведется на YouTube-канале Кабмина

По словам Гончарука, программа предусматривает инвестиционные кредиты, которые должны быть вложены в развитие собственного бизнеса.

"Мы приняли решение, что правительство будет компенсировать часть процентной ставки, так чтобы человек мог получить кредит под 5, 7 или 9%. В зависимости от количество рабочих мест, которые будут созданы", - сказал премьер-министр.

По его словам, в правительстве ожидают, что уже в 2020 году десятки тысяч украинцев смогут воспользоваться этой программой.

Министр финансов Украины Оксана Макарова в рамках презентации заявила, что сегодня уже 2 миллиарда гривен доступны для банков, которые присоединились к программе. По состоянию на 3 февраля это "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк" и "Укрэксимбанк". Чтобы получить доступный кредит, участники должны показать бизнес-план и внести небольшой стартовый капитал.

Представитель "Фонда развития предпринимателей" Руслан Гашев заявил, что выделенные на сегодняшний момент 2 миллиарда гривен позволят банкам выдать 50 тысяч заемов для предпринимателей.

Видео: YouTube/ КабМін

Напомним, "Страна" подробно рассказывала о программе "Доступные кредиты 5-7-9%" и подробно описывала, кто и на каких условиях сможет получить дешевые кредиты от Зеленского.