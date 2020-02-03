Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану посетить аннексированный украинский Крым и лично понаблюдать за ситуацией с крымскими татарами.

Кроме того, в Кремле также высказались о том, что Турция не признает полуостров частью России, передает "Интерфакс".

"В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнерами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте, мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам", - сказал он.

Также Песков уточнил, что у Эрдогана есть "действующее приглашение от президента Путина" на посещение Крыма.

Ранее мы писали, что Эрдоган высказал официальную позицию власти Турции о том, что страна не будет признавать аннексию Крыма. Также он утверждает, что следит за ситуацией с крымскими татарами на полуострове.

Также "Страна" рассказывала, 3 февраля, в Киев с официальным визитом прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган. Официальные мероприятия с его участием начались с церемонии официальной встречи в Мариинском дворце, в 12.00. Причем с часовым опозданием.