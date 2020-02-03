Подавляющее большинство украинцев (88,7%) считают высокие зарплаты и премии министров и топ-чиновников госпредприятий, о которых стало известно в прошлом месяце, не справедливыми.

Об этом говорится в опубликованном исследовании Центра "Социальный мониторинг", который провел опрос среди украинцев в январе.

Так, по данным социологов, 47,9% опрошенных заявили, что детально проинформированы об этой ситуации. 45,6% ответили, что немного слышали об этом. Только 6,5% респондентов заявили, что не знают о чем идет речь.

Среди опрошенных 88,7% ответили, что считают высокие зарплаты чиновников не справедливыми, только 5% с ними не согласились и еще 6,3% затруднились ответить.

Как показало исследование, отношение к премьер-министру Алексею Гончаруку на фоне новостей о зарплатах министров ухудшилось у 61,7% опрошенных украинцев. К самим чиновникам, получившим заоблачные оклады в декабре, отношение стало хуже у 67,4%.

Скриншот: smc.org.ua

Опрос проводился с 24 по 28 января 2020 года в 24-х областях Украины и Киеве. Всего опрошено 2003 респондента. Погрешность составила 1,34 – 2,24 процента. Метод получения информации: индивидуальное интервью "с глазу на глаз" по месту жительства респондента.

Напомним, с января в Украине не стихает громкий скандал, вызванный просто небывалыми зарплатами и премиями, которыми себя наградили многие министры, их замы и подчиненные.

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